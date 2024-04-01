Андрей Воробьев указал на важность регулярного проведения выездных администраций
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Практика выездных администраций в Подмосковье отлично себя зарекомендовала, она должна быть продолжена, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на совещании с руководящим составом правительства региона и главами городских округов.
Андрей Воробьев поручил профильным ведомствам регулярно проводить такие встречи с местными жителями, поскольку, указал губернатор, важно не откладывать решение насущных вопросов в долгий ящик.
«Выездная администрация отличается от регулярных встреч тем, что мы выезжаем туда, где жителей беспокоят вопросы, на которые до сих пор не было ответа. <…> Это не значит, что с приездом решатся мгновенно все вопросы, но найти решения на 100 процентов нам удается», — подчеркнул Андрей Воробьев.
Губернатор также указал, что высокая явка на выборах в сентябре и марте свидетельствует о доверии жителей власти. Он призвал ответственные ведомства, как и прежде, с пониманием относиться и оперативно реагировать на то, что беспокоит людей.