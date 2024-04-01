Андрей Воробьев указал на важность регулярного проведения выездных администраций

«Выездная администрация отличается от регулярных встреч тем, что мы выезжаем туда, где жителей беспокоят вопросы, на которые до сих пор не было ответа. <…> Это не значит, что с приездом решатся мгновенно все вопросы, но найти решения на 100 процентов нам удается», — подчеркнул Андрей Воробьев.