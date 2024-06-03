Инспекторы Главгосстройнадзора проверили строительство Сергиево-Посадского физико-математического лицея

Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области проверили строительство Сергиево-Посадского физико-математического лицея, возводимого на территории одноименного городского округа в микрорайоне Семхоз. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Примечательно, что в настоящий момент строительная готовность образовательного учреждения достигла восемьдесят пять процентов. Строители приступили к устройству внутренних инженерных систем, отделочным работам и благоустройству территории лицея. Также началась приемка мебели и техоборудования. Ввести в эксплуатацию новый корпус планируют к сентябрю 2024 года.

Напомним, новое здание Сергиево-Посадского физмат-лицея было в числе 25 образовательных учреждений, старт строительства которых дали Губернатор Московской области Андрей Воробьев и зампред правительства РФ Татьяна Голикова.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил, что большой образовательный комплекс откроется в Дзержинском в 2025 году.