Губернатор Подмосковья: большой образовательный комплекс откроется в Дзержинском в 2025 году

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства крупного образовательного комплекса в Дзержинском. В его состав войдет школа №7 на 1,1 тысячи мест на Угрешской улице и дошкольное отделение на сто мест. Также заработает блок дополнительного образования.

«Сейчас мы находимся на недостроенной школе, которую наша задача открыть 1 сентября следующего года. Обсудим мероприятия, запланированные в этом учебном заведении, а также дальнейшие этапы ремонта и запуска школ и детсадов в городском округе Дзержинский», - сказал губернатор.

По его словам, в январе следующего года отремонтируют два корпуса дошкольного отделения гимназии №4. После открытия образовательного комплекса начнутся работы и в гимназии №5. Затем в порядок приведут два школьных корпуса гимназии №4. Все работы завершатся до первого сентября 2027 года.

Школу №7 начали строить в 2013 году, однако работы несколько раз приостанавливались из-за недобросовестности застройщиков. В результате область взяла их на себя. Здание полностью реконструируют. На эти цели выделили три миллиарда рублей.

Общая площадь учреждения составляет около 20 тысяч квадратных метров. На объекте практически завершены монолитные работы. С апреля здесь ведется демонтаж. Главной задачей является закрытие теплового контура здания, чтобы в зимние месяцы можно было заниматься внутренней отделкой.

В школу планируют привлечь порядка восьмидесяти педагогов. При зачислении детей приоритет будет отдан ребятам, которые проживают в ближайших микрорайонах.

В прошлом году Андрей Воробьев встретился с родителями детей, которые учатся в гимназии №5. В 2024 году в ней планировали начать капремонт. Однако жители попросили отложить работы до того, как откроется школа на Угрешской улице, чтобы на время ремонта две тысячи детей не были переведены в разные образовательные учреждения. Тогда было решено сдвинуть сроки капремонта на 2025-2026 годы. Работы стартуют после того, как все учащиеся будут переведены в новый комплекс.