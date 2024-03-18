Инспекторы ГУСТ Подмосковья провели более трехсот профилактических мероприятий за зиму

Инспекторы Главного управления содержания территорий Московской области провели 396 профилактический мероприятий для организаций и юридических лиц, ответственных за содержание территорий, за зимний период, сообщили в пресс-службе ведомства. Из них 203 мероприятия провели в формате консультации, также было оформлено 93 предупреждения.

«Отмечу, что нашей целью не является наложение штрафов или приостановление деятельности, главное — научиться взаимодействовать для того, чтобы территории оставались чистыми и ухоженными», — уточнила руководитель Главного управления содержания территорий Московской области в ранге министра Светлана Аипова.

В ведомстве добавили, что наибольшее число консультаций инспекторы провели в Подольске. Организации из этого округа задавали вопросы, связанные с хозяйственной деятельностью, уборкой прилегающей территории и подъездов, а также сроками обработки заявок в ЕДС МО. Большинство предписаний за зиму выдали юридическим лицам из Талдомского округа.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.