12 марта американская корпорация Intel объявила о назначении Лип-Бу Тана на должность генерального директора. Вступление в должность запланировано на 18 марта, когда он сменит временных руководителей Дэвида Зинснера и Мишель Джонстон Холтхаус.

Они временно руководили компанией после ухода Пэта Гелсингера в декабре. После объявления о назначении Тана стоимость акций Intel подскочила более чем на 10%.

Intel переживает не лучшие времена: в 2024 году компания, некогда лидер в полупроводниковой отрасли, неоднократно фиксировала убытки.

В целях экономии $10 млрд корпорация планирует сократить 15% штата. За год акции Intel упали на 54%. В прессе регулярно появлялись сообщения о заинтересованности конкурентов в покупке активов компании, а также предложения о разделении бизнеса на разработку и производство чипов.

Лип-Бу Тан, возглавлявший Cadence Design Systems (разработчик ПО для проектирования чипов) с 2009 по 2021 год, ранее уже был членом совета директоров Intel. Тан заявил, что его приоритетом будет повышение клиентоориентированности Intel и увеличение прибыли для акционеров.

Ранее сообщалось, что задержанный экс-гендиректор «Фонбета» Анохин попросил отправить его на СВО.