Задержанный экс-гендиректор «Фонбета» хочет отправиться на СВО

Бывший генеральный директор букмекерской компании «Фонбет» Сергей Анохин, задержанный по подозрению в даче взятки, попросил отправить его в зону проведения специальной военной операции (СВО) на Украине, сообщил телеграм-канал Baza.

По информации источника, Анохин впервые выразил такое желание через несколько дней после задержания, однако его просьбу проигнорировали. Недавно с этой же просьбой он вновь обратился к соответствующим органам. Отмечается, что пока бизнесмена никуда отправлять не собираются.

Анохина арестовали 29 января 2025 года по подозрению в попытке дать взятку сотрудникам силовых структур в размере 60 млн руб., чтобы остановить расследование по факту хищений, связанных с его предыдущей работой. Анохин ранее являлся вице-президентом Российского футбольного союза (РФС), а также президентом Московской федерации футбола.

Как отмечает Baza, Анохин стал объектом внимания спецслужб еще в конце 2022 года. Некоторое время проверка в отношении него, связанная с возможным хищением бюджетных средств на одной из должностей, была приостановлена. В декабре 2024 года Анохин узнал о возобновлении проверки, после чего, как предполагает следствие, решил дать взятку.

В конце января Следственный комитет России (СКР) сообщил о задержании трех посредников в передаче взятки от экс-гендиректора «Фонбета» Сергея Анохина.