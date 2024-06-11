Инвалидам по зрению и слуху в Подмосковье соцуслуги в стационарной форме будут предоставлять бесплатно

В ходе ближайшего заседания Московской областной Думой планируется к принятию Закон, предусматривающий в Подмосковье бесплатное предоставление социальных услуг в стационарной форме инвалидам в возрасте от 18 до 40 лет с нарушениями органов зрения и слуха.

Напоминаем, что ранее такое право имели только дети и подростки до 18 лет. По словам председателя Мособлдумы Игоря Брынцалова, проект закона разработан с целью поддержки молодых инвалидов по зрению и слуху, находящихся в трудоспособном возрасте.

«Для этого с 1 сентября 2024 года на базе Семейного центра им. А. И. Мещерякова в Сергиево-Посадском городском округе откроется новый Центр постинтернатного сопровождения для данной категории инвалидов. Он построен по отдельному проекту, полностью адаптирован для организации проживания, обучения и реабилитации людей с ОВЗ, оснащен современным оборудованием», — отметил он.

Примечательно, что принимать новое учреждение будет жителей не только Московской области, но и других субъектов Российской Федерации.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что социальная сфера является одним из приоритетных направлений развития в Подмосковье.