Андрей Воробьев: Социальная сфера — одно из приоритетных направлений развития в Подмосковье
Фото: [Соцсети губернатора МО Андрея Воробьева]
Губернатор Московской области Андрей Воробьев поздравил социальных работников с их профессиональным праздником. Так, в Подмосковье в соцсфере работают более пятнадцати тысяч человек. Об этом он написал в своих социальных сетях.
«Ваша работа — это призвание, которое требует терпения, сострадания и большого сердца. Каждый день вы находитесь рядом с теми, кто больше всего нуждается в вашей помощи: пожилые люди, инвалиды, дети-сироты», — подчеркнул глава региона.
Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе постоянно совершенствуют соцподдержку, повышают качество услуг. А еще Подмосковье — первый и единственный в стране регион, который ввел меры поддержки именно для работников социальных учреждений.
«Спасибо, дорогие соцработники, за самоотверженный труд и преданность своему делу. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и успехов в вашем нелегком, но таком важном деле. С Днем социального работника!», — написал Воробьев.