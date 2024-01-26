Инвестиционную школу в ЖК «Тетрис» в Красногорске откроют в 2025 году

Образовательное учреждение планируют ввести в эксплуатацию в следующем году, сообщила пресс-служба министерства жилищной политики Московской области.

Площадь здания школы составит семь тысяч квадратных метров. Там разместят блок начальных классов на 160 детей и дошкольное отделение на 260 мест.

В настоящее время на объекте завершается бетонирование монолитных конструкций третьего этажа, а также кладка наружных и внутренних стен.

На территории школы будет создан озелененный двор площадью свыше шести тысяч квадратов. Также там разместят беговые дорожки, спортивные площадки, метеоплощадку и создадут зону для изучения правил дорожного движения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства образовательного комплекса в Павшинской пойме.