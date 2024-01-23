Андрей Воробьев проверил ход строительства образовательного комплекса в Павшинской пойме

Губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил ход строительства воспитательно-образовательного комплекса в Павшинской пойме Красногорска. В большом четырехэтажном здании разместятся школа на 1,5 тысячи мест и детсад на 200 мест.

Изначально ввод учреждения был запланирован на 2025 год, однако работы ведутся опережающими темпами — здание построено уже на две трети. Открыть комплекс планируется уже к 1 сентября текущего года.

«Подобные образовательные комплексы, как здесь, в Павшинской пойме, имеют большое значение. Ребенок в детском саду получает грамотную, насыщенную, сбалансированную программу и потом, когда он переходит в школу, то идет уже туда подготовленным, умеет писать, читать. Так что здесь не только для учителей, но и для воспитателей большое поле деятельности», - отметил губернатор.

Он напомнил, что в микрорайоне учатся более 5,2 тысячи детей, но три местных образовательных учреждения рассчитаны максимум на 2,7 тысячи мест. Новый комплекс разгрузит эти объекты.

По словам гендиректора застройщика ООО «Триумф» Ивана Бузикевича, учреждение уникально и является первым в Подмосковье: оно объединяет дошкольное и школьное образование.

На пост директора комплекса была назначена Светлана Дудкина. Здесь будут работать порядка ста учителей и воспитателей. Штат укомплектован примерно на 80%.

В Красногорске 32 школы и 10 детсадов. В этом году планируется построить еще 17 образовательных объектов, в том числе еще два подобных комплекса — в Нахабино и Сабурово. Также в планах — построить в Павшинской пойме еще одну школу — на 1,1 тысячи мест. В целом в Подмосковье в этом году планируется открыть 39 школ и 34 садика, а также провести капремонт в 45 школах, 20 детсадах и шести колледжах.

«Я очень надеюсь, что сюда мы сможем привлечь лучших специалистов, потому что какие бы ни были прекрасные стены, именно команда учителей, их мотивация, достойный уровень заработной платы во многом определяет качество знаний», - подчеркнул губернатор.

Глава Минобразования Подмосковья Илья Бронштейн рассказал о новых мерах поддержки педагогов. В первую очередь, это компенсация за аренду жилья в размере 20 тысяч рублей ежемесячно. Также для школ, расположенных вблизи МКАД, предусмотрели дополнительные гранты.