Иосиф Пригожин отключил телефон после смерти своего однофамильца

После вестей о гибели главы ЧВК «Вагнер» Евгения Пригожина в ходе крушения бизнес-джета Embraer Legacy, россияне решили попрактиковать свое чувство юмора, «атаковав» комментариями страницы его однофамильца, продюсера Иосифа Пригожина.

Ситуация напоминает июньскую, когда лидер «вагнеровцев» совершил попытку мятежа. Тогда пользователи социальных сетей решили подшутить над тем, что его фамилия такая же, как и у супруга певицы Валерии.

«Если вы были в том самолете, напишите, с вами все в порядке? Все переживают вообще-то», «Как же теперь Валерия без вас?», «Теперь ваша жена вдова. Долетались?», «Иосиф, какое горе! Надеюсь, СМИ врут, и вы выжили», «Иосиф, что с самолетом?» — пишут комментаторы под одним из постов Иосифа Пригожина в соцсетях.

В прошлый раз, когда поводом для шуток был бунт ЧВК «Вагнер», продюсер смотрел на ситуацию с юмором, лишь обрадовавшись, что такого рода комментарии и мемы позволяют россиянам пережить стресс. Сейчас дела обстоят иначе. Иосиф Пригожин, отвечая на вопросы некоторых СМИ, заявил, что ему «уже не смешно». Ведь здесь речь уже о гибели людей.

Потом, очевидно, и звонки представителей средств массовой информации ему порядком надоели. Корреспондент интернет-издания «Подмосковье сегодня» попытался дозвониться Иосифу Пригожину, но телефон был отключен.

Ранее россияне обсуждали вероятность гибели основателя ЧВК «Вагнер».