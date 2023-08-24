«Это инсценировка»: Россияне обсуждают вероятность гибели основателя ЧВК «Вагнер»

На данный момент официального подтверждения того, что бизнесмен Евгений Пригожин находился на борту самолета, который потерпел крушение 23 августа в Тверской области, нет . Жители Нижнего Новгорода в социальных сетях активно обсуждают вероятность того, что основатель ЧВК «Вагнер» погиб, сообщает newsnn.ru .

Некоторые жители города предполагают, что крушение самолета – инсценировка гибели бизнесмена Евгения Пригожина. Люди не верят, что основатель ЧВК «Вагнер» находился на борту самолета, но уверены, что в итоге объявят о его гибели.

Инсценировка была нужна самому Евгению Пригожину. Так считают пользователи социальных сетей. У него было много конфликтов, которые обострились и необходимо было найти выход из сложившейся ситуации.

«100% смена лица, коррекция фигуры и он пропадает с радаров. Постановка, наверняка, чтобы выйти из игры и отвести от семьи проблемы», — предположил Максим Л.

«Не верю, что он там был… Слишком это громко выглядит… только членов экипажа жалко», — поделилась мнением Елена Н.

«Мне кажется, это инсценировка. Самый лучший вариант для всех», — считает Сергей

Издание отмечает, что в Нижнем Новгороде сеть ряд мест, которые имеют прямое отношение к Евгению Пригожину. Где-то проходил набор добровольцев в ЧВК «Вагнер», где-то - другие мероприятия. Также есть общепринятые места, куда приходят жители в случае федеральной трагедии. Корреспондент издания лично проверил. На данный момент горожане не приносят цветы или свечи, не скорбят о погибших.

Авиаэксперт Вадим Лукашевич рассказал, есть ли шанс узнать правду, что на самом деле произошло на борту самолета.