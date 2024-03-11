Ирина Фаевская открыла конференцию, посвященную вопросам корпоративной социальной ответственности

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская открыла II научно-практическую конференцию «Корпоративная социальная ответственность: пути создания благоприятных условий реализации прав человека». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что в мероприятии также приняли участие доктор экономических наук, профессор МГИМО Сергей Камолов, председатель Молодежного совета при Уполномоченном Светлана Погосян, студенты МГИМО МИД России и студенты Государственного университета просвещения.

«В преддверии 8 марта по уже сложившейся доброй традиции мы снова проводим научно-практическую конференцию. В этот раз на повестке дня очень интересная тема о корпоративной социальной ответственности. Важно, чтобы права человека соблюдались в корпоративной культуре в предпринимательской среде», — подчеркнула Ирина Фаевская.

Профессор МГИМО Сергей Камолов в своем приветственном слове поблагодарил Уполномоченного за работу с молодежью в рамках правового просвещения и отметил актуальность темы конференции.

Студентка Кафедры конституционного права МГИМО Ангелина Княгиничева в своем выступлении об инклюзивности в корпоративном праве отметила, что привлечение к рабочим процессам различных социальных групп уже становится неотъемлемой частью правового поля России и новой корпоративной этики.