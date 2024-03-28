Ирина Фаевская: подведены итоги Всемирного дня защиты прав потребителей
Фото: [Аппарат Уполномоченного по правам человека в МО]
По поручению Уполномоченного по правам человека в Московской области Ирины Фаевской руководитель аналитического отдела поучаствовал в Межведомственном консультативном совете по защите прав потребителей региона.
В рамках мероприятия обсуждались вопросы защиты прав потребителей при использовании искусственного интеллекта.
«Необходимо разработать и внедрить в каждую сферу правоотношений строгие правила оценки результатов искусственного интеллекта, чтобы избежать негативных последствий», - подчеркнула Фаевская.
При участии омбудсмена Подмосковья в регионе провели тринадцать просветительских мероприятий в рамках Всемирного дня защиты прав потребителей. В них приняли участие в общей сложности 440 человек.