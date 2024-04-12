Ирина Фаевская подвела итоги работы за 2023 год

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская подвела итоги работы за прошлый год. Доклад был представлен на заседании Московской областной Думы.

По итогам 2023 года в аппарат омбудсмена поступило более 2,7 тысячи обращений. Большая часть в письменном виде — 80%.

Почти половина обращений касались нарушений социальных прав. Более трети были связаны с гражданскими правами. Десять процентов обращений касались экономических прав.

От военнослужащих и в их интересах поступило 453 обращения. Вопросы касались поиска пропавших без вести, вызволения из плена, обеспечения медицинской помощью, оформления мер поддержки.

«К нам обратились родственники с просьбой о розыске ста пятидесяти пропавших без вести или находящихся в плену участников спецопераций. За год удалось вернуть из плена восемнадцать бойцов и установить местонахождение двух», — рассказала Фаевская.

В ходе анализа целей приезда мигрантов в регион было установлено, что в 97% случаев это было связано с трудоустройством.