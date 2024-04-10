Ирина Фаевская посетила один из филиалов Центрального военного клинического госпиталя Минобороны РФ

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская посетила филиал №3 Центрального военного клинического госпиталя имени Вишневского Министерства обороны РФ. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Примечательно, что Фаевская совместно с руководителем Благотворительного фонда «Линия сердца» Валентиной Шумиловой и заместителем руководителя филиала фонда «Защитники Отечества» в Московской области по медицинскому сопровождению Мариной Подвойской встретились в учреждении с участниками СВО.

Фаевская рассказала, что на встрече присутствовали военнослужащие из Одинцовского городского округа и городских округов Подольск, Коломна, Шатура и Жуковский. Все они переживают за своих близких, потому что кому-то нужна медицинская помощь для родителей, кому-то помощь в оформлении необходимых документов для родных.

По словам омбудсмена, в этом году уже прошли две подобные встречи, и они будут проводится и дальше на регулярной основе.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье расширили меры поддержки участников специальной военной операции.