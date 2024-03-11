Ирина Фаевская посетила первый филиал военного госпиталя им. А. А. Вишневского

Фото: [ Аппарат уполномоченного по правам человека в МО ]

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская посетила филиал №1 Центрального военного клинического госпиталя имени А. А. Вишневского Минобороны РФ, который расположен в Красногорске.

В рамках визита омбудсмен региона обсудила с бойцами СВО, находящимися на лечении в учреждении, актуальные вопросы, а также рассказала им, как можно обратиться к уполномоченному.

«Больше всего их волнуют вопросы, касающиеся помощи членам семьи, порядка оформления заключений военно-врачебной комиссии, выплат», - сообщила Фаевская.

Она добавила, что большинство участников встречи — жители столицы и Подмосковья.