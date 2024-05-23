Ирина Фаевская поучаствовала в заседании Всероссийского координационного совета в Дагестане

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская приняла участие в заседании Всероссийского координационного совета уполномоченных по правам человека в Дагестане. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Отмечается, что для обсуждения вопросов по защите прав жителей труднодоступных, отдаленных и сельских местностей собрались омбудсмены из разных регионов России. Заседание прошло под председательством федерального омбудсмена Татьяны Москальковой.

«Вопросы, которые мы сегодня обсуждали с коллегами, актуальны не только для Дагестана, почти треть населения республики проживает в селах, но и для всех жителей сельской местности нашей страны. Жителей волнуют вопросы образования, здравоохранения, транспортной доступности и многие другие», — сказала Ирина Фаевская.

Особое внимание также было уделено вопросам по оказанию помощи семьям участников СВО. Фаевская и ее сотрудники аппарата регулярно встречаются с нашими военнослужащими, которые проходят лечение, чтобы узнать какие вопросы их волнуют и оказать посильную помощь им и их близким.