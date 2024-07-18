Ирина Фаевская провела личный прием граждан в пункте временного размещения в Подольске

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская совместно с представителями Министерства социального развития Московской области провела личный прием граждан в пункте временного размещения в Подольске.

Пункт открыт на базе детско-юношеского оздоровительного центра «Мечта». В нем проживают 118 человек, в том числе сорок детей. Все они приехали из разных областей Украины.

Как отметила Фаевская, в пункте созданы благоприятные условия пребывания людей, организовано хорошее питание. В целом жители довольны, однако некоторые вопросы требуют дополнительного рассмотрения со стороны властей.