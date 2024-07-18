Ирина Фаевская провела личный прием граждан в пункте временного размещения в Подольске
Фото: [пресс-служба уполномоченного по правам человека в МО]
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская совместно с представителями Министерства социального развития Московской области провела личный прием граждан в пункте временного размещения в Подольске.
Пункт открыт на базе детско-юношеского оздоровительного центра «Мечта». В нем проживают 118 человек, в том числе сорок детей. Все они приехали из разных областей Украины.
Как отметила Фаевская, в пункте созданы благоприятные условия пребывания людей, организовано хорошее питание. В целом жители довольны, однако некоторые вопросы требуют дополнительного рассмотрения со стороны властей.
«Например, острой для большинства граждан является проблема транспортной доступности. Также мы приняли заявления по вопросам получения детьми дополнительного образования, смены пункта временного содержания на другой регион по состоянию здоровья, по ряду других вопросов, проконсультировали людей по вопросам миграционного и жилищного законодательства, социального обеспечения, - рассказала Фаевская.