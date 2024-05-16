Ирина Фаевская провела встречу с участниками СВО в Краснознаменске
Фото: [Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в МО]
Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская и замруководителя филиала фонда «Защитники Отечества» в регионе Марина Подвойская встретились с участниками СВО в Краснознаменске.
Встреча прошла в филиале №4 Центрального военного клинического госпиталя. В ее рамках обсудили тему оказания медицинской помощи, предоставления мер социальной поддержки.
«Больше всего было вопросов, касающихся выплат денежного довольствия, мер социальной поддержки ветеранов боевых действий, порядке выплат за ранение. Обязательно сделаем все возможное, чтобы их решить» - рассказала Фаевская.
Подобные встречи с участием подмосковного омбудсмена проводятся на регулярной основе.