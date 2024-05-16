Ирина Фаевская провела встречу с участниками СВО в Краснознаменске

Фото: [ Пресс-служба Уполномоченного по правам человека в МО ]

Уполномоченный по правам человека в Московской области Ирина Фаевская и замруководителя филиала фонда «Защитники Отечества» в регионе Марина Подвойская встретились с участниками СВО в Краснознаменске.