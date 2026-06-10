Исчезновение девочки у озера закончилось неожиданной находкой спустя два дня в Нижневартовске

В Нижневартовске правоохранители нашли 10-летнюю девочку, пропавшую после прогулки у Комсомольского озера. По предварительным данным, ребенка удерживал у себя дома местный житель, который уже задержан, пишет Газета.ру.

Пропавшую школьницу обнаружили спустя два дня поисков

В Нижневартовске завершились поиски 10-летней девочки, которая исчезла 7 июня после прогулки возле Комсомольского озера. После обращения родителей к поискам подключились сотрудники полиции и волонтеры.

Спустя два дня ребенка нашли в одной из городских квартир. По имеющейся информации, видимых телесных повреждений у девочки не выявили.

Подозреваемого задержали

По предварительным данным, к школьнице возле озера подошел 47-летний местный житель. Мужчина запугал ребенка и увез его на автомобиле к себе домой, где удерживал некоторое время.

После установления местонахождения девочки подозреваемого задержали сотрудники правоохранительных органов.

Возбуждено уголовное дело

Следственные органы возбудили уголовное дело по факту похищения несовершеннолетней. В настоящее время решается вопрос о мере пресечения для задержанного.

Правоохранители продолжают выяснять все обстоятельства произошедшего и устанавливают детали инцидента.