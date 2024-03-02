Требования к гражданам Украины по поводу аренды жилья заметно ужесточились после инцидента, связанного с гибелью Максима Кузьминова в Вильяхойосе. С них стали требовать заметно больше денег. Об этом рассказал сотрудник агентства недвижимости из Сантьяго, его слова привели РИА Новости .

Несмотря на то, что украинцам в Испании сочувствуют, работники агентств хотят обезопасить себя от неприятностей и финансовых потерь. Они пытаются дистанцироваться от потенциальных политических скандалов. По этой причине от выходцев с Украины стали требовать заметно большие суммы за аренду, а также предоставлять дополнительные документы, вдобавок удостоверяя их подлинность.

«Арендаторы должны быть готовы к тому, что им потребуется около 10 тысяч евро изначальных сбережений для этого», - сообщил испанец.

Многие агентства теперь требуют арендную плату за год вперед. Таким образом стоимость изначальной оплаты может достигать и 20 тысяч евро.

Максим Кузьминов, летчик-перебежчик из России, проживал в Испании по поддельным документам. Украинские власти выдали ему паспорт погибшего ополченца из ДНР. Кузьминов сдался в плен противнику вместе с вертолетом, который он пилотировал. Вдобавок он увез через линию фронта двоих своих сослуживцев, которые впоследствии погибли.