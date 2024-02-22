СМИ сообщили подробности о личности летчика-предателя Кузьминова

По данным источника, в страну он въехал по поддельным документам. В его паспорте были указаны другие имя и фамилия — Игорь Шевченко. Кроме того, документ был украинским. Издание уточняет, что Кузьминову была присвоена личность погибшего в 2014-м году ополченца ДНР.

В августе 2023 года летчик Кузьминов угнал вертолет Ми-8 и доставил его на территорию Украины. Россиянин перегнал воздушное судно вместе со штурманом и бортмехаником. У них не было возможности остановить Кузьминова, поскольку не умели управлять вертолетом. Когда все трое оказались на украинской территории, штурмана и его товарища застрелили солдаты ВСУ.

13 февраля в испанском Аликанте обнаружили тело мужчины. Сначала следователи не могли точно установить личность убитого, но к 20 февраля это удалось сделать. Им оказался Кузьминов. По фейковым документам летчику было 33 года. На самом деле мужчине было 28 лет, поэтому возникли трудности с определением личности.

Поддельный паспорт, как уточняет Mash, был выдан 22 сентября 2023-го года — через полтора месяца после бегства Кузьминова на Украину. В Испанию он попал в октябре.

На данный момент власти Испании ожидают результатов биометрической экспертизы. Ее запросили как российская, так и украинская стороны.

Ранее мы сообщали, что зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев прокомментировал смерть Кузьминова.