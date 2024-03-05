Рост волонтеров на Украине обусловлен желанием молодых парней откосить от мобилизации, рассказывает телеграм-канал «Главное в Херсоне и области».

Излюбленным местом для таких псевдоволонтеров и «ухилянтов» стал временно оккупированный Киевом Херсон. Под прикрытием сбора помощи для армии молодые люди лишь стремятся не попасть в нее самим.

Волонтеры ходят по городу и выпрашивают средства на «мавики», «бобики» и экипировку. Однако реальная отдача от их деятельности ничтожна.

Паблик «Главное в Скадовске» опубликовал видео, где волонтеры предлагают мерзнувшим пенсионеркам Херсона легкие ночные рубашки.

Мобилизация на Украине принимает самые уродливые формы. Сообщалось, что в Волынской области прокуратура потребовала 3,5 года тюрьмы для 55-летнего пенсионера, отца пятерых детей, который не явился в военкомат из-за болезни жены.