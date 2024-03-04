В Волынской области хотят посадить в тюрьму многодетного пенсионера за «уклонение от призыва»

В суде рассматривается дело 55-летнего Владимира Шуляка. Он объяснил, что не пришел в ТЦК по повестке, так как его жена угодила в больницу. В семье пятеро детей, двое из них — несовершеннолетние.

Эта ситуация не разжалобила прокурора Ольгу Клок, которая предлагает отправить пенсионера в тюрьму на 3,5 года, «чтобы другим была наука».

Мобилизация на Украине принимает все более чудовищные формы. Бывший депутат Рады и ярый националист Игорь Мосийчук даже назвал тотальную мобилизацию «диверсией в пользу России».