В Волынской области хотят посадить в тюрьму многодетного пенсионера за «уклонение от призыва»
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Прокуратура Волынской области настаивает на тюремном сроке для пенсионера-уклониста, сообщает «Sputnik Ближнее зарубежье».
В суде рассматривается дело 55-летнего Владимира Шуляка. Он объяснил, что не пришел в ТЦК по повестке, так как его жена угодила в больницу. В семье пятеро детей, двое из них — несовершеннолетние.
Эта ситуация не разжалобила прокурора Ольгу Клок, которая предлагает отправить пенсионера в тюрьму на 3,5 года, «чтобы другим была наука».
Мобилизация на Украине принимает все более чудовищные формы. Бывший депутат Рады и ярый националист Игорь Мосийчук даже назвал тотальную мобилизацию «диверсией в пользу России».