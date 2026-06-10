История о ремонте смартфона закончилась уголовным делом в Петербурге

Суд в Санкт-Петербурге вынес приговор сотруднику сервисного центра, который во время ремонта телефона скопировал и распространил личные фотографии клиентки. Мужчину приговорили к принудительным работам и компенсации морального вреда, пишет Газета.ру.

Мастер сервисного центра нарушил конфиденциальность клиентки

В Санкт-Петербурге завершилось судебное разбирательство по делу сотрудника сервисного центра, нарушившего неприкосновенность частной жизни клиентки. Инцидент произошел во время ремонта смартфона.

Женщина передала устройство в сервис, где заказ принял мастер. Получив доступ к содержимому телефона, он обнаружил личные фотографии владелицы и без разрешения сохранил их.

Личные материалы были переданы третьим лицам

По данным суда, сотрудник сервиса не ограничился хранением файлов. Он переслал интимные изображения через мессенджер другим людям, нарушив конфиденциальность данных клиентки.

Действия были квалифицированы как незаконное распространение сведений о частной жизни.

Суд вынес обвинительный приговор

Красносельский районный суд Санкт-Петербурга признал мужчину виновным. Он полностью признал свою вину в ходе разбирательства.

В качестве наказания назначены шесть месяцев принудительных работ с удержанием части заработка в пользу государства.

Пострадавшей присудили компенсацию

Суд также постановил взыскать с осужденного 250 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда.

Решение направлено на возмещение причиненного ущерба и защиту прав потерпевшей.