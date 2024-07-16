История о спасении Трампа при покушении каратисткой из Рязани Ириной оказалась фейком

В Рязанской области отказались подтвердить участие уроженки региона в охране Трампа. Как сообщила в беседе с ТАСС представитель СШОР «Олимпиец», их бывшая воспитанница не была во время недавней попытки покушения на Дональда Трампа в числе телохранителей экс-главы Белого дома.

Напомним, необычная теория распространилась накануне в соцсетях и СМИ. Появилось информация, что телохранителем Дональда Трампа стала женщина, родом либо из Ряжска, либо из Скопина Рязанской области. Об этом рассказал в своем блоге также политолог Алексей Чадаев. В Телеграм-каналах описывают женщину как перебравшуюся в США в 2000-х русскую эмигрантку, которая является мастером спорта по рукопашному бою и каратэ.

«У нас нет информации, и мы не запрашивали, обучалась она у нас или нет», — сказала собеседница агентства, указав, что в пабликах не указано имя девушки.

Напомним, в минувшее воскресенье, 14 июля, молодой человек устроил стрельбу с крыши здания, соседствующего с площадкой для проведения митинга Трампа. Стрелок ранил четырех человек, включая и бывшего президента. У последнего пострадало ухо, двое жителей получили критические ранения, один человек погиб. Сам преступник был застрелен спецслужбами.

Ранее сообщалось, что Трамп положительно оценил звонок Байдена сразу после покушения.