Трамп положительно оценил звонок Байдена после покушения на кандидата в президенты

Вскоре после покушения, которое было совершено на Дональда Трампа, ему последовал телефонный звонок от действующего президента США Байдена. Сам Трамп назвал этот звонок «очень милым» во время интервью, которое он дал журналистам из New York Post.

До этого знакомые с ситуацией люди заявили, что телефонный разговор между двумя претендентами на кресло в Белом доме был кратким, но при этом уважительным. Сам Трамп также высоко оценил факт звонка от национального лидера.

«Он назвал его «хорошим», и сказал, что Байден был «очень мил», - указали журналисты.

Покушение на Дональда Трампа произошло 13 июля, в субботу, во время его выступления в Пенсильвании. Сам он получил незначительное ранение, некоторым присутствовавшим повезло гораздо меньше. Один мужчина погиб, еще два человека получили тяжелые ранения.

Ранее по поводу покушения на Трампа высказался Дмитрий Медведев. Он сообщил, что после этого ЧП кандидат в президенты фактически выиграл предвыборную гонку.