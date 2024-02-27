ИТ-компании Подмосковья могут принять участие в конкурсе «ПРОФ-IT. Инновация»

Подмосковные ИТ-компании могут подать заявки на участие в IV Национальном конкурсе «ПРОФ-IT. Инновация», сделать это можно до конца февраля. Об этом сообщает Министерство государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

Лучшие компании будут определяться в номинациях «Технологии умного города», «Искусственный интеллект», «Информационная безопасность» и другие. Конкурс будет проводиться в три этапа — прием заявок, оценка проектов и торжественное награждение победителей и призеров. Оно пройдет в конце апреля. Подать заявку можно на официальном сайте мероприятия.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о мерах поддержки бизнеса в Подмосковье.