Итоги недели в Павлово-Посадском округе: стобалльники, ремонт дорог и подготовка ко Дню Молодежи

Стартовало совещание с приятных известий: завершился экзаменационный период, и уже обработаны первые результаты. В округе 11 выпускников получили 100 баллов на ЕГЭ, в том числе несколько мультибалльников. Глава муниципалитета поздравил школьников, их наставников и родителей, подчеркнув высокий уровень подготовки. Также дано поручение профильным службам подготовить площадки для проведения выпускных вечеров.

В числе актуальных вопросов — благоустройство территорий после раскопок в центре города. Подрядчик на выполнение работ пока не определен, контракт не заключен. Сергей Балашов предупредил, что при отсутствии подвижек в ближайшее время администрация обратится в прокуратуру. Что касается устранения последствий аварии на площади у администрации — место повреждения локализовано, ремонтные работы ведутся. При этом поручено оперативно информировать жителей о графике отключения горячего водоснабжения.

В Мособлэнерго поставлена задача усилить контроль за состоянием территорий у трансформаторных подстанций: покос травы и очистка объектов от вандальных надписей.

Сотрудники МБУ «Благоустройство» продолжают покос травы и спил аварийных деревьев. За прошедшую неделю отремонтировано 41 элемент детских игровых площадок, заменено 20 уличных светильников.

Продолжается капитальный ремонт дорожного полотна: завершены работы на улице Павловская, нанесена разметка, приведен в порядок двор на улице Южная. На этой неделе запланировано асфальтирование в селе Рахманово.

Служба МБУ «Дорожное хозяйство» занимается прометанием и мойкой дворов и тротуаров, а также покосом травы механизированным и ручным способами.

В сфере образования на этой неделе состоится областное родительское собрание, посвященное профилактике детского дорожно-транспортного травматизма и опасного увлечения зацепингом.

Ключевым событием предстоящей недели станет День Молодежи, который пройдет 27 июня в городском парке культуры и отдыха. Организаторы готовят насыщенную программу.