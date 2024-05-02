Итоги работы управляющих организаций за четыре месяца подвели в Московской области

С начала 2024 года сотрудники Главного управления содержания территорий Московской области проконтролировали в ЦУР то, как управляющие организации региона исполнили порядка 180 тысяч заявок, которые жители направили в областную Единую диспетчерскую службу (ЕДС МО). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.