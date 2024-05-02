Итоги работы управляющих организаций за четыре месяца подвели в Московской области
Фото: [Ремонт в МКД/Пресс-служба ГУСТ МО]
С начала 2024 года сотрудники Главного управления содержания территорий Московской области проконтролировали в ЦУР то, как управляющие организации региона исполнили порядка 180 тысяч заявок, которые жители направили в областную Единую диспетчерскую службу (ЕДС МО). Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Чаще всего граждане сообщали о необходимости уборки подъездов, восстановления освещения мест общего пользования, ремонта подъездных дверей и запирающих устройств. Наибольшее число обращений в категории содержания многоквартирных домов отработали в Химках, Подольске и Люберцах. В число муниципалитетов с наименьшим количеством обращений вошли Шаховская, Черноголовка и Бронницы.
Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев поручил главам округов тщательно следить за работой котельных.