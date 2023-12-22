«Профилактическое воздержание месяцев на 10»: в Госдуме придумали, как наказать участников разврата в клубе Mutabor

Скандальная полуголая вечеринка в клубе Mutabor, которую устроила ведущая и блогер Анастасия Ивлеева, повергла в шок не только жителей Москвы, но и всей России. Однако организаторов не испугали ни обыски правоохранительных органов, ни широкий резонанс. Вторая часть мероприятия прошла уже не для селебрити, а для всех желающих.

Зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Виталий Милонов заявил, что просто так оставлять эту ситуацию нельзя.

«За любой проступок должна быть ответственность. Думаю, правоохранительные органы должны дать свою оценку. Нужно Марии Бутиной направить запрос, чтобы обратили внимание на эти действия», — заявил собеседник интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Многие пользователи соцсетей, обсуждая ситуацию в ночном клубе, требовали отправить «любителей острых ощущений» в зону СВО. Однако парламентарий считает такой вариант неприемлемым.

«Вы представляете, что, например, голый человек, который с носком на причинном месте на этой вечеринке ходил, отправится в зону СВО? Ни в каком виде он там точно не нужен», — уверен Милонов.

Депутат предложил иной вариант, отметив, что медийные личности повели себя бесцеремонно в непростое для России время.

«Профилактическое воздержание от публичных выступлений месяцев на 10-12 было бы хорошей терапией. Они демонстративно показывают себя в качестве людей, которым все позволено, которые плюют на правила. Та же Ивлеева может дома ходить в любом виде, но это все-таки общественное место. Захотела хайпа? Значит, будет хайповать. Посидит годик без эфиров и подумает», — предложил Милонов.

Иерей Филипп Ильяшенко, клирик храма святителя Николая Мирликийского в Кузнецкой Слободе, тоже высказался насчет шокирующего досуга отечественных знаменитостей.

«Кто-то идет Родину защищать, кто-то людям служить, а кто-то — вот так. Каждый из нас должен сам выбирать, на кого ему равняться. То, что происходило в клубе, непотребство. Но если бы общество не одобряло такое поведение, оно было бы невозможным», — подчеркнул священнослужитель.

Ранее в Госдуме предложили проверять тех, кто наряжается на Хэллоуин.