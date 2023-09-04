«Из каждого утюга»: фильм «Барби» породил тренд на розовый цвет в одежде

Американский фильм «Барби» не попал в широкий кинопрокат в России, однако успел наделать шуму. Не обошла стороной нашу страну и волна популярности розового цвета в одежде на этом фоне, рассказала имиджмейкер-стилист, модельер женской одежды Дарья Мартынова.

По ее словам, вся жизнь современного человека сейчас закручена вокруг моды. Люди покупают то, что покупают все: определенные машины, телефоны, одежду.

«Есть агентства, которые прогнозируют модные тенденции, цвета, какие-то поведенческие факторы у людей и, исходя из исследований этих агентств, можно делать вывод о том, что «залетит» в тот или иной момент. Я думаю, что с «Барби» была примерно такая же история», — рассказала Мартынова в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Сверху на это, добавила собеседница, накладывается активная рекламная кампания.

«Мы видели, что чуть ли не дважды в неделю были какие-то презентации, куда-то ездила актриса Марго Робби, сыгравшая главную героиню. Она наряжалась во все наряды Барби, которые только могли быть. Это равнозначно тому, что Алла Пугачева в 90-е играла из каждого утюга и, естественно, все ее напевали, даже если сами этого не хотели», — пояснила стилист.

То же самое, по ее словам, произошло и с розовым цветом после выхода ленты «Барби».

«Красиво ли это? Красиво, если уместно. Нельзя сказать, что сам по себе цвет отвратительный. Он отвратителен, когда не подходит к ситуации, когда он не подходит самому человеку. Что касается модности розового, это, на мой взгляд, какой-то краткосрочный тренд. На осень вряд ли мы будем видеть какие-то такие рекомендации от стилистов. Акцент будет больше на красный», — подытожила Мартынова.

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