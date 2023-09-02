Кружева, золото, полоска: какие тренды будут неактуальны этой осенью

Мода постоянно меняется, и с наступлением осени 2023 года появляются новые тенденции. А вот многие привычные предметы гардероба становятся антитрендами, от которых можно смело отказаться.

Широкие плечи и узкие брюки

Времена, когда широкие плечи были модными, давно прошли. Этот старомодный элемент стиля только придает вашему образу устаревший вид. Рекомендуется выбирать более современные и актуальные силуэты, которые подчеркнут вашу фигуру.

«Узкие брюки также стали неактуальными. Вместо этого выберите более свободные и комфортные модели, которые будут соответствовать современным трендам и скроют несовершенства», – рассказывает корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня» стилист Руслан Алексеев.

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Нейтрально и минималистично

Вышли из моды и кружевные воротники, они придают образу излишнюю романтичность и старомодность. Избегайте использования фурнитуры из золота, так как это может выглядеть устаревшим и неподходящим для современного стиля. Лучше выбрать нейтральные и минималистичные варианты фурнитуры.

Откажитесь от полосатых платьев, они могут создавать эффект увеличения размеров и придавать образу слишком классический вид. Вместо этого рекомендуется выбирать платья с более современными и интересными принтами или текстурами.

«Широкие пояса могут сделать ваш образ устаревшим и неоправданно акцентировать талию. Лучше выбрать тонкие и более деликатные пояса или вовсе отказаться от них в пользу более свободных силуэтов», – уточнил эксперт.

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