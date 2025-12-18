В Петербурге мигранты не захотели идти в дворники после запрета на работу в такси

В Санкт-Петербурге запрет на трудовую деятельность для мигрантов в сфере такси и доставки не привел к ожидаемому перетоку рабочей силы в коммунальное хозяйство. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал вице-губернатор Евгений Разумишкин.

По его словам, эффект от введенных ограничений оказался незначительным. Несмотря на то, что некоторое количество иностранных работников действительно перешло на должности дворников, их общее число остается небольшим и не решает проблему кадрового дефицита, который наблюдается во многих отраслях городской экономики.

«Мы ожидали, какой будет эффект от этого. К сожалению, большого эффекта это пока не принесло. Есть, но… Давайте все-таки когда закончится зима [подведем итоги этого процесса]», — сказал Разумишкин.

Для повышения привлекательности рабочих мест в сфере благоустройства городские власти предприняли ряд мер, отметил он. Зарплаты для дворников повысили, а также улучшили условия труда, в том числе для механизаторов. Также власти установили нормативы по штатной численности.

Базовый уровень оплаты труда теперь составляет 65 тыс. руб. для дворников и 99 тыс. руб. для механизаторов. Однако даже эти меры не позволили полностью ликвидировать дефицит: к началу зимнего сезона нехватка дворников оценивалась примерно в 18%.

В поисках решения проблемы город начал экспериментировать с привлечением рабочей силы из-за рубежа. Так, к уборке улиц в Приморском районе Санкт-Петербурга приступили рабочие, прибывшие из Индии.

Напомним, что запрет на осуществление трудовой деятельности по патенту в сфере такси и доставки для иностранных граждан в Санкт-Петербурге продлили на весь 2026 год. Патент дает право на легальную работу в России гражданам стран с безвизовым режимом въезда, за исключением государств-членов Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

