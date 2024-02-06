Избирательные участки Московской области к выборам президента оборудуют системами видеофиксации

Более 2,6 тысячи избирательных участков в Московской области к выборам президента России оснастят камерами видеонаблюдения. Об этом сообщили в социальных сетях Избирательной комиссии Московской области.

В помещениях более 1,2 тысячи участковых и более 60 территориальных избирательных комиссий также установят системы видеорегистрации. Камеры и средства видеофиксации будут снимать места выдачи избирательных бюллетеней и подсчета голосов избирателей, а также ящики для голосования, КОИБы и сейфы.

«Отличительная особенность взаимодействия комиссий разного уровня в дни голосования в Подмосковье — прямая видеоконференцсвязь. Благодаря этому вопросы, возникающие непосредственно на избирательных участках, рассматриваются оперативно. Данное взаимодействие между комиссиями было успешно опробовано в 2023 году», — добавили в сообщении.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что цифровизация сокращает время реагирования.