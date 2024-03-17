Избирательные участки открылись в Московской области

Сегодня в России последний день выборов президента страны.

В Подмосковье в восемь часов утра открылись свыше 3,9 тысячи избирательных участков, сообщила пресс-служба Мособлизбиркома.

«3 928 (избирательных участков. — прим. ред.) образованы в общем порядке и 57 участков — в местах временного пребывания избирателей», — говорится в сообщении.

Члены УИКов приступили к проведению голосования.

Задать все интересующие вопросы избиратели могут в «Службу заботы», телефон для связи — 8-800-550-97-44.

Ранее в ЦИК России отметили высокую явку во второй день голосования на президентских выборах.