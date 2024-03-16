ЦИК России сообщил о высокой явке избирателей за 16 марта, как по очному, так и по электронному голосованию. В это же время жители Белгородской области подвергались обстрелам, а сайт «Госуслуг» — хакерским атакам. Тем не менее ВСУ и иностранным киберпреступникам не удалось помешать проведению президентских выборов. Не смогли это сделать и «завербованные» граждане, портящие урны с бюллетенями.

Очная явка избирателей оказалась выше 55%, а на платформе электронного голосования она составила 80%. Таких результатов было бы не достичь без хорошей системы защиты государственных сайтов, а также работников избирательных участков.

Известно, что работу порталов для голосования пытались нарушить более 90 тысяч раз. Именно столько хакерских атак было совершено за все время выборов. Защищать пришлось и реальные урны с отданными голосами: то и дело в разных уголках страны недобросовестные граждане пытались облить их зеленкой или чернилами. Подобных вандалов, как полагают, надоумили со стороны Украины и Запада. При этом Дмитрий Медведев предупредил, что такие нарушения могут привести к статье о госизмене.

Из более радостных моментов голосования 16 марта: выразить свою гражданскую позицию пришли российские знаменитости. Певец Стас Михайлов наведался в Омск, где даже спел для посетителей и работников участка в медколледже. В Подмосковье заметили Народную артистку Марию Аронову. Лариса Долина отметилась в Братске, и, конечно, сделала соответствующие фотографии.

Впрочем, больше всего внимание во второй день было приковано к ведущей Анастасии Ивлеевой. Та не только проголосовала, но и сделала снимок, который подписала шуткой.

Ранее сообщалось, что жители Белгорода и Белгородской области идут голосовать на участки, несмотря на обстрелы.