«Излишняя влажность»: выяснилось, как американцы случайно убили жизнь на Марсе

Немецкий ученый Дирк Шульц-Макух заявил, что NASA в ходе экспериментов миссии на Марсе могли получить результаты о существовании жизни на Красной планете, но случайно ее уничтожить.

Как рассказал уфолог Антон Сергеев, эта версия вполне может иметь под собой реальные основания.

«В ходе эксперимента могли быть допущены ошибки, из-за которых простейшие формы жизни могли быть уничтожены. Отличие условий жизни на Марсе вынуждают микроорганизмы обходиться без воды, и поэтому излишняя влажность среды вполне может их убить», — рассказал Сергеев в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Что касается долгоиграющих последствий такой оплошности NASA, добавил собеседник, каких-либо значимых событий это не вызовет, поскольку для Вселенной больший интерес представляют не простейшие формы жизни, а именно развитые, разумные цивилизации.

«На Марсе существовала такая цивилизация, но это было очень давно. По одной из версий, цивилизация, упоминаемая в шумерских текстах как Аннунаки, обитала на Марсе много тысяч лет назад, но из-за различных войн и катаклизмов была вынуждена оттуда улететь на Землю, где и участвовала в создании Шумерской цивилизации», — отметил эксперт.

Уфолог добавил, что об этом свидетельствует огромное количество описаний, как в Шумерской клинописи, так и в текстах Ветхого завета. Главное, по его словам, — уметь находить эти моменты в тексте.

«Сейчас наука только подходит к получению доказательств существования на Марсе разумной жизни. Рано или поздно они все равно будут получены. Скрывать эти факты, если о них уже стало известно, правительства различных стран могут по той причине, что это может расшатать авторитет государств и вызовет огромные волнения народных масс. А то, что они знают о существовании жизни на Марсе, — это не исключено», — подытожил Сергеев.

Ранее уфолог объяснил, почему инопланетяне могли саботировать российскую лунную миссию.