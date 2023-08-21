«Вовремя нас останавливают»: уфолог объяснил, почему инопланетяне могли саботировать российскую лунную миссию

На фоне крушения автоматической межпланетной станции «Луна-25», о котором сообщил «Роскосмос» , исследователь паранормальных явлений Антон Сергеев представил свою версию события. По его мнению, таинственная потеря связи с аппаратом — дело рук обитателей земного спутника.

По словам эксперта, Луна — это искусственный объект, созданный инопланетными цивилизациями для слежения за Землей и ее обитателями. В подтверждение этой теории, продолжил собеседник, есть много древних описаний нашей планеты, где спутника еще не было, а появился он только в определенный момент времени. По мнению уфолога, те, кто связан с появлением Луны, могут наблюдать за происходящим на Земле и корректировать отдельные ситуации, дабы все шло своим чередом.

«Есть вещи, которые сейчас либо рановато знать, либо которые просто даже опасно узнавать. Инопланетные цивилизации тщательно следят за ходом эволюции и развития человечества. Присматривают за своими младшими братьями и, если мы слишком забегаем вперед, вовремя нас останавливают, мягко так, чтобы не было видимого проявления их технологий», — сказал Сергеев корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Однако вмешательство инопланетян, в том числе и в случае с «Луной-25», может быть связано не только с попыткой защитить человечество, продолжил собеседник. Есть и другой вариант — менее позитивный.

«Землей интересуются несколько цивилизаций, некоторые конструктивные, а некоторые деструктивные — их деятельность направлена на постепенное порабощение Земли и ее обитателей. Крушение «Луны-25» может быть связано как с благими намерениями по отношению к нам, так и с целью вмешательства и некоторой диверсией», — предостерег Сергеев.

Ранее уфолог рассказал, приблизит ли новое открытие встречу с НЛО.