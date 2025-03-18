Израиль атаковал Газу впервые после прекращения огня

В администрации премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что Армия обороны Израиля должна принять жесткие меры в отношении палестинского движения ХАМАС в секторе Газа.

После того как палестинское движение не стало освобождать заложников и не приняло предложения, которые были сделаны спецпосланником президента США Уиткоффе и другими посредниками, было принято решение.

Самолеты Армии обороны Израиля наносят удары по ключевым целям ХАМАС. В арабских СМИ также сообщается об обстреле израильской артиллерией населенного пункта Айта аль-Шааб, расположенного на юге Ливана.

В ходе авиаударов по территории сектора было нанесено не менее 35 ударов. В результате этих атак погибло не менее 15 палестинцев, включая детей. По информации Reuters, десятки мирных жителей, проживающих в анклаве, получили ранения.

Ранее сообщалось, что государственный секретарь США Марко Рубио распорядился ускорить доставку оборонной помощи Израилю на $4 млрд.