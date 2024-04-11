В рядах ВСУ в скором времени могут появятся бойцы из наркокартелей из стран Латинской Америки. Как пишут «Известия» сог ссылкой на Службу внешней разведки (СВР) РФ, их сейчас активно вербуют в США.

Как приводится в материале издания, первая партия бойцов-карателей. в которой будут мексиканцы и колумбийцы, появится на поле боя в зоне СВО на Украине уже предстоящим летом.

«В США начали вербовку членов латиноамериканских наркокартелей для отправки на Украину. Служба внешней разведки РФ сообщила, что американские ЧВК под руководством Управления по борьбе с наркотиками и ФБР начали готовить колумбийцев и мексиканцев, отбывающих сроки в тюрьмах США, для участия в конфликте на Украине», — приводится в публикации.

Как пояснили в СВР, у многих из данных наемников есть боевой опыт в городских условиях. Этим они и выгодны для киевского режима, любителя прикрываться мирными жителями. Кроме того, бандиты из наркокартелей известны своими хладнокровием и безжалостностью и хладнокровием. Что позволит кидать их на самые сложные участки фронта, где рядовой солдат ВСУ может спасовать.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр. А зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев предложил ликвидировать украинских лидеров как террористов.