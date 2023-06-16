Известная балерина встала на защиту Филиппа Киркорова после его выходки с инвалидом

Участники ПМЭФ в этом году стали свидетелями сомнительной сцены с участием «короля российской поп-музыки». Mash на Мойке опубликовал видео, на котором Филипп Киркоров проигнорировал просьбу своего фаната о совместном фото.

После этого он еще некоторое время продолжил демонстрировать свой крайне экстравагантный наряд и быстро ретировался. Еще более усугубляет ситуацию и то обстоятельство, что поклонник певца, мужчина с ограниченными возможностями здоровья, долго пытался пробраться через толпу к любимому артисту на инвалидной коляске.

Несмотря на критику общественности, некоторые знаменитости Киркорова поддерживают.

«Я знаю Филиппа много лет. Знаю его как экспрессивного и эмоционального человека, но в любом случае буду на его стороне», — заявила Анастасия Волочкова корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Известная балерина назвала произошедшее случайностью.

«Он добрый, сердечный человек и, если отказал, значит, у него был повод отказать», — заверила звезда.

Ранее Малахов пришел вместо отца на выпускной к сыну Филиппа Киркорова.