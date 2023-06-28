Известный таролог предрекла третью мировую войну в случае захоронения вождя пролетариата

Долгие годы общественность размышляет над вопросом, стоит ли хоронить Владимира Ленина. Тело великого советского революционера и государственного деятеля уже почти век лежит в Мавзолее на Красной площади, и многие противятся тому, чтобы как-то это менять.

Захоронение прославленного политика вызывает опасения не только с политической и морально-этической точек зрения. Эзотерики тоже считают, что «тревожить» Ленина не стоит.

«Такие знаковых личностей в истории государства, которые лежат в мавзолеях, трогать нельзя. Если их тронуть, на страну насылаются страшные бедствия. Поэтому все эзотерики против захоронения Ленина. Необязательно его уважать, любить и почитать, но он все-таки является очень мощным символом», — заявила таролог Марианна Абравитова корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Тело Владимира Ленина, отметила специалист, также является «эзотерическим узлом нашей истории».

«Конечно, он должен оставаться там. В обществе ведутся споры, разговоры на эту тему, но с высокой степенью вероятности все-таки его там и оставят. Если все же захоронят, то нам некого будет винить, кроме как себя за то количество больших и малых бедствий, которые упадут на государство», — предупредила Абравитова.

Таролог подчеркнула, что в случае захоронения тела Ленина в стране могут начаться беды огромного масштаба.

«После того, как вскрыли гробницу Тамерлана, а все эзотерики говорили, что ни в коем случае этого делать нельзя, началась Вторая мировая война. Если вскрыть Мавзолей, перезахоронить Ленина, может начаться третья мировая война. Могут случиться техногенные катастрофы, которые нанесут глобальный урон и ослабят страну. Может быть гражданская война», — объяснила собеседница.

События, которые могут развернуться после захоронения Ленина, могут приобрести критический, глобальный масштаб и затронуть не только Россию, но и весь мир, считает Абравитова.

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