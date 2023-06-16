«Стоят на службе у государства»: выяснилось, как мировые лидеры пользуются услугами эктрасенсов

Трудясь на ключевых высоких постах, а также пребывая в центре всеобщего внимания, многие известные люди могут оказаться под ударом из-за негативного магического влияния извне.

Эзотерик Марианна Абравитова рассказала, обращаются ли знаменитые политики и лидеры государств за помощью и защитой к экстрасенсам.

«С самых древних времен у правителей всегда были эзотерики, которые им помогали. В том числе они устанавливали так называемую зеркальную защиту, через которую крайне сложно, либо вообще невозможно рассмотреть человека и понять его мысли, действия и прочее», – заявила Абравитова корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

На сегодняшний день, по словам собеседницы, ничего не изменилось. При каждом современном лидере имеются люди с экстрасенсорными способностями.

«Они стоят на службе лично у лидера, либо у государства. Нет таких лидеров, рядом с которым не было бы эзотерика. Ранее была тенденция, когда люди, обладающие экстрасенсорными способностями сами, за счет этих способностей становились лидерами», – пояснила Абравитова.

Многие государственные лидеры, имеющие эзотерические способности, по словам собеседницы, могли долго находиться на своих постах.

«Люди все видели и понимали, но их невозможно было свергнуть. Я бы даже сказала, что и сейчас среди некоторых лидеров есть такие люди. Это касается не только лидеров государств. Это касается людей, находящихся на ключевых постах в бизнесе, при правительствах стран», – подытожила эзотерик.

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