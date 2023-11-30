«Я называю их проклятием»: мастер назвал татуировки, которые неизбежно приводят к расставаниям

«Пожалеешь, это же на всю жизнь!» — традиционный комментарий, от которого отнекивается каждый, кто хочет сделать тату. А иногда стоило бы прислушаться.

Конечно, в современных реалиях тату — вовсе не клеймо на всю жизнь, но на их сведение требуется немало времени и денег. Чтобы уберечь россиян от этой ошибки, художник и тату-мастер Владимир Ермак рассказал, какие рисунки клиенты чаще всего хотят удалить.

«За восемь лет в индустрии татуировок я провел множество исследований и сформировал список из пяти тату, о которых жалеют чаще всего. На пятое место я поставил татуировку, рекомендованную партнером. Это не редкость, когда люди делают тату, чтобы угодить другому человеку, но часто впоследствии они обнаруживают, что это был неправильный выбор», — рассказал Ермак в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

На четвертом месте, по его словам, татуировки, которые люди делают, чтобы быть похожими на звезд.

«Это тоже общая беда, которую мне приходится исправлять. Оказывается, что каждый раз, когда человек хочет быть похожим на своего кумира, это ведет только к разочарованию в конечном итоге», — добавил собеседник.

Третье место занимают миниатюрные татуировки, которые люди делают «на пробу», а второе — надписи и иероглифы, так как человек меняет свои убеждения и взгляды, но надписи остаются прежними.

«Наконец, на первом месте у меня парные татуировки. Я называю их проклятием. Статистика подтверждает, что в большинстве случаев люди с парными татуировками прекращают общаться. Исключения есть, но они являются редкостью. Так что моя рекомендация всем: чтобы избежать переделки татуировок, делайте выбор осознанно, обдумывая все плюсы и минусы», — подытожил тату-мастер.

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