«Кодировка судьбы»: ясновидящая рассказала, как татуировки могут разрушить жизнь

Татуировками украшали свое тело люди с самого сотворения мира. По сей день мода на рисунки на коже не проходит. Помимо банальных бабочек и сердечек, люди набивают магические символы, что, по мнению эзотериков, очень опасно.

Знаменитая ясновидящая Инесса Алиева рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня», как татуировка влияет на жизнь своего хозяина. По ее словам, все рисунки на тело стоит наносить осознанно.

«Каждая татуировка имеет свое значение и несет свой смысл. Иногда, по молодости, бывает такое, что люди, не соображая, всякую ерунду набивают. Потом оказывается, что тату имеет значение и несет какой-то негативный момент», — отметила Алиева.

Есть, например, татуировки защитные, которые призваны оберегать своего владельца, пояснила ясновидящая. В пример она привела мантры, мусульманские суры, специальные слова на латинице, пентаграммы.

А сцены ужасных страданий, дьявольские образы, летучие мыши, «вся бесовщина» может разрушить жизнь человека, уверена Алиева.

«Существуют татуировки, которые разрушают и уничтожают человека. Особенно нежелательно набивать рунические знаки. Если по молодости набили какую-то бесовщину, то от нее нужно избавляться», — добавила ясновидящая.

Рисунок на теле — это «кодировка судьбы», и нужно тысячу раз подумать, прежде чем идти на такой шаг, заключила собеседница издания.

Ранее известная ясновидящая Алиева рассказала, какое наказание будет ждать человека, совершившего переклад.