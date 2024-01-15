Я русский!: в Краснодаре обнаружили самого хитрого поющего негра

В краснодарских соцсетях завирусилось видео, на котором некий мужчина, завернувшись в российский триколор, напевает нетленный патриотический хит певца Шамана «Я русский».

При этом, исполнение отнюдь не бесплатное. Молодой человек африканских корней требует от прохожих денег за свое пение.

Как следует из картинки, прохожие верят африканцу с огромным трудом и явно не торопятся отдавать свою наличность экзотическому шансонье.

Ранее Леонид Агутин высказался о конфликте с Шаманом на «Песне года».