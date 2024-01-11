Агутин высказался о конфликте с Шаманом на «Песне года»

Заслуженные артист РФ, российский певец и композитор Леонид Агутин впервые высказался о конфликте с певцом Shaman (Ярославом Дроновым) на «Песне года», сообщает издание RuSamara .

Накануне в СМИ появилась информация, что Агутин отказался выступать на одной сцене с Shaman. Как пишет издание, ситуация оказалась не такой, которую представили в прессе. По словам самого Агутина, причиной невыхода на сцену с Дроновом на самом деле стали сьемки шоу, которые проходили в разное время.

Как отметил певец, изначально он не планировал участвовать в коллективной композиции «Песня остается с человеком».

Агутин проживает в России, но принимает участие в корпоративных мероприятиях в Дубае.

Shaman должен был открывать праздничный концерт в новом 2024 года сразу после обращения президента России Владимира Путина, однако был лишен такой возможности.

Ранее заслуженный артист РФ, участник рок-группы «Парк Горького» Александр Маршал высказался о певцах, которые хейтят Shaman. По его мнению, артисты просто завидуют своему коллеге, так как они не собирают столько человек, сколько было у Дронова.