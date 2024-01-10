Яхта с российскими туристами пошла ко дну рядом с островом Пхукет
Фото: [соцсети]
Как передает Shot, круизное судно под названием Martini в девятью пассажирами, среди которых было несть россиян, совершало морскую прогулку неподалеку от острова Пхукет в Таиланде. В какой-то момент что-то пошло не так.
«Во время остановки возле Ко-Хе (Коралловый остров) судно начало идти ко дну из-за прорыва одной из труб в моторном отсеке», — приводится в публикации.
По счастливой случайности рядом с Martini оказалось судно Panwa , которое и взяло на борт всех пассажиров и экипаж затонувшей яхты. Все шестеро граждан РФ были благополучно доставлены в отель.
В настоящее время расследованием инцидента занимаются сотрудники туристической полиции Таиланда.
Ранее сообщалось, что в Калининграде затонуло прогулочное судно «Нева».